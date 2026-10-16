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Украине нужно от Европы как минимум 70 млрд евро на оборону в 2027 году, - Зеленский

16:40 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
Украине нужно от Европы как минимум 70 млрд евро на оборону в 2027 году, - Зеленский Фото: глава Евросовета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (president.gov.ua)
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Украина нуждается в том, чтобы Европа выделила на ее оборону как минимум 70 млрд евро в следующем году.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Европейского совета.

Глава государства обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин планирует тратить все больше денег на войну против Украины. Об этом свидетельствует федеральный бюджет РФ на следующий год. Украина должна противодействовать таким шагам агрессора.

"Мы знаем, как это делать с помощью технологий. Это стоит значительно дешевле и помогает остановить его операции против Украины и против вас. Война будет стоить 155 млрд евро в следующем году. И нам нужно еще как минимум 70 млрд евро от вас на оборону, на оружие и на нашу устойчивость", - отметил президент, обращаясь к лидерам стран ЕС.

Он подчеркнул, что такая сумма является реалистичной. Также Зеленский призвал найти эту поддержку для Украины, чтобы она могла сдержать Россию.

Расходы РФ на оборону в 2027 году

Напомним, Россия планирует увеличить расходы на оборону в 2027 году на 27% по сравнению с первоначально предусмотренной суммой. На эти цели хотят направить 17,1 трлн рублей (примерно 9,2 трлн гривен), что станет рекордным показателем с начала полномасштабной войны против Украины.

При этом российский бюджет испытывает растущее давление из-за дефицита средств и снижения прогнозируемых нефтегазовых доходов.

На 2026 год дефицит бюджета пересмотрели с 1,6% до 3,2% ВВП, а для его покрытия власти намерены увеличить заимствования и использовать средства Фонда национального благосостояния.

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