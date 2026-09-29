Россия резко увеличит расходы на оборону в 2027 году: Reuters узнало детали
Россия планирует значительно увеличить расходы на оборону в 2027 году. Согласно правительственным документам, на эти цели хотят направить 17,1 трлн рублей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Россия готовит рекордные военные расходы
Россия планирует направить на оборону в 2027 году 17,1 трлн рублей, или около 202,6 млрд долларов. Это примерно на 27% больше суммы, которая изначально была предусмотрена в бюджете.
По данным Reuters, показатель станет самым высоким с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.
В общей сложности в ближайшие три года российские власти намерены потратить на оборону около 50 трлн рублей.
При этом точный объем военных расходов в 2026 году засекречен. Ранее на оборону планировали выделить 12,1 трлн рублей.
Дефицит бюджета растет
Одновременно российское правительство пересмотрело прогноз дефицита бюджета на 2026 год. Теперь он оценивается в 3,2% ВВП против 1,6% ранее. Общие расходы бюджета должны увеличиться на 13,2% и достичь 48,6 трлн рублей.
Для покрытия дефицита власти намерены нарастить чистые заимствования в 2026 году до 5 трлн рублей, а также использовать 459 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Прогноз нефтегазовых доходов при этом снизили с 8,9 до 7,6 трлн рублей.
Долг продолжит расти
В 2027 году российский государственный долг может достичь 21,7% ВВП против 19,9% годом ранее. Объем заимствований планируют увеличить на 43% – до 7,7 трлн рублей.
Для пополнения бюджета российские власти также готовят повышение налогов в 2027 году. В частности, новый налог на непредвиденные доходы металлургических и горнодобывающих компаний должен приносить около 200 млрд рублей ежегодно.
Напоминаем, что в 2027 году Украина может направить на оборонный сектор до 175 млрд долларов, хотя в проекте госбюджета пока заложено 100 млрд долларов. При этом Минфин уже увеличил предусмотренный на оборону ресурс на 518 млрд гривен.