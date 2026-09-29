ua en ru
Вт, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия резко увеличит расходы на оборону в 2027 году: Reuters узнало детали

09:22 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Россия резко увеличит расходы на оборону в 2027 году: Reuters узнало детали Фото: армия РФ (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия планирует значительно увеличить расходы на оборону в 2027 году. Согласно правительственным документам, на эти цели хотят направить 17,1 трлн рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Россия готовит рекордные военные расходы

Россия планирует направить на оборону в 2027 году 17,1 трлн рублей, или около 202,6 млрд долларов. Это примерно на 27% больше суммы, которая изначально была предусмотрена в бюджете.

По данным Reuters, показатель станет самым высоким с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.

В общей сложности в ближайшие три года российские власти намерены потратить на оборону около 50 трлн рублей.

При этом точный объем военных расходов в 2026 году засекречен. Ранее на оборону планировали выделить 12,1 трлн рублей.

Дефицит бюджета растет

Одновременно российское правительство пересмотрело прогноз дефицита бюджета на 2026 год. Теперь он оценивается в 3,2% ВВП против 1,6% ранее. Общие расходы бюджета должны увеличиться на 13,2% и достичь 48,6 трлн рублей.

Для покрытия дефицита власти намерены нарастить чистые заимствования в 2026 году до 5 трлн рублей, а также использовать 459 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Прогноз нефтегазовых доходов при этом снизили с 8,9 до 7,6 трлн рублей.

Долг продолжит расти

В 2027 году российский государственный долг может достичь 21,7% ВВП против 19,9% годом ранее. Объем заимствований планируют увеличить на 43% – до 7,7 трлн рублей.

Для пополнения бюджета российские власти также готовят повышение налогов в 2027 году. В частности, новый налог на непредвиденные доходы металлургических и горнодобывающих компаний должен приносить около 200 млрд рублей ежегодно.

Напоминаем, что в 2027 году Украина может направить на оборонный сектор до 175 млрд долларов, хотя в проекте госбюджета пока заложено 100 млрд долларов. При этом Минфин уже увеличил предусмотренный на оборону ресурс на 518 млрд гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Сеул вызвал посла Украины из-за скандала с пленными КНДР
Сеул вызвал посла Украины из-за скандала с пленными КНДР
Аналитика
"Хромая утка" Трамп и риски для Украины: чего ждать от выборов в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Хромая утка" Трамп и риски для Украины: чего ждать от выборов в Конгресс США