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Украине не нужны российские территории, операция в Курске - оборонительная, - посол в Литве

Фото: посол Украины в Литве Петр Бешта (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Украина не стремится к захвату российских территорий. Операция ВСУ в Курской области носит оборонительно-превентивный характер и направлена на отвлечение России от запланированных атак в Сумской области.

Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была в числе запланированных атак России с начала войны", - отметил он.

По его словам, Россия начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в этом регионе.

Посол подчеркнул, что украинским силам пришлось действовать быстро, чтобы предотвратить такой сценарий.

Бешта также отметил, что конкретные цели операции в Курской области не разглашаются.

"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций - это элемент неожиданности", - добавил он.

Посол подчеркнул, что стратегия победы выходит за рамки линии фронта, подразумевая необходимость нанесения ударов по России на ее собственной территории.

Операция ВСУ в Курской области

Уже вторую неделю продолжаются бои на территории Курской области. Украинские Вооруженные силы контролируют свыше 70 населенных пунктов региона. В Курской области даже была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Недавно украинские силы взяли в плен роту российских солдат в Курской области. Сегодня стало известно, что среди пленных есть бойцы из подразделения "Ахмат", связанного с Кадыровым.

Кроме того, по данным The Independent, украинские военные в Курской области суммарно захватили около 2 тысяч российских солдат.

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