Украине не нужны российские территории, операция в Курске - оборонительная, - посол в Литве

Украина не стремится к захвату российских территорий. Операция ВСУ в Курской области носит оборонительно-превентивный характер и направлена на отвлечение России от запланированных атак в Сумской области.
Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была в числе запланированных атак России с начала войны", - отметил он.
По его словам, Россия начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в этом регионе.
Посол подчеркнул, что украинским силам пришлось действовать быстро, чтобы предотвратить такой сценарий.
Бешта также отметил, что конкретные цели операции в Курской области не разглашаются.
"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций - это элемент неожиданности", - добавил он.
Посол подчеркнул, что стратегия победы выходит за рамки линии фронта, подразумевая необходимость нанесения ударов по России на ее собственной территории.
Уже вторую неделю продолжаются бои на территории Курской области. Украинские Вооруженные силы контролируют свыше 70 населенных пунктов региона. В Курской области даже была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Недавно украинские силы взяли в плен роту российских солдат в Курской области. Сегодня стало известно, что среди пленных есть бойцы из подразделения "Ахмат", связанного с Кадыровым.
Кроме того, по данным The Independent, украинские военные в Курской области суммарно захватили около 2 тысяч российских солдат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.