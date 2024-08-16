Україні не потрібні російські території, операція у Курську - оборонна, - посол у Литві

Україна не прагне до захоплення російських територій. Операція ЗСУ в Курській області має оборонно-превентивний характер і спрямована на відволікання Росії від запланованих атак у Сумській області.
Про це заявив посол України у Литві Петро Бешта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Це оборонна, превентивна операція. Україні не потрібні ніякі території зарубіжних країн. Ми займаємося законною обороною на основі Статуту ООН. Сумська область була серед запланованих атак Росії з початку війни", - зазначив він.
За його словами, Росія почала відволікати українські сили від Донбасу, атакуючи Харків і плануючи подальші удари в цьому регіоні.
Посол підкреслив, що українським силам довелося діяти швидко, щоб запобігти такому сценарію.
Бешта також зазначив, що конкретні цілі операції в Курській області не розголошуються.
"Було б не дуже гарною ідеєю розповідати про бажані результати військової операції. Секрет успіху всіх військових операцій - це елемент несподіванки", - додав він.
Посол наголосив, що стратегія перемоги виходить за рамки лінії фронту, маючи на увазі необхідність нанесення ударів по Росії на її власній території.
Вже другий тиждень точаться бої на території Курської області. Українські Збройні сили контролюють понад 70 населених пунктів регіону. У Курській області навіть було створено військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.
Нещодавно українські сили взяли в полон роту російських солдатів у Курській області. Сьогодні стало відомо, що серед полонених є бійці із підрозділу "Ахмат", пов'язаного з Кадировим.
Крім того, за даними The Independent, українські військові на Курщині сумарно захопили близько 2 тисяч російських солдатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.