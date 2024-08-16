Украине не нужны российские территории, операция в Курске - оборонительная, - посол в Литве
Украина не стремится к захвату российских территорий. Операция ВСУ в Курской области носит оборонительно-превентивный характер и направлена на отвлечение России от запланированных атак в Сумской области.
Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была в числе запланированных атак России с начала войны", - отметил он.
По его словам, Россия начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в этом регионе.
Посол подчеркнул, что украинским силам пришлось действовать быстро, чтобы предотвратить такой сценарий.
Бешта также отметил, что конкретные цели операции в Курской области не разглашаются.
"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций - это элемент неожиданности", - добавил он.
Посол подчеркнул, что стратегия победы выходит за рамки линии фронта, подразумевая необходимость нанесения ударов по России на ее собственной территории.
Операция ВСУ в Курской области
Уже вторую неделю продолжаются бои на территории Курской области. Украинские Вооруженные силы контролируют свыше 70 населенных пунктов региона. В Курской области даже была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Недавно украинские силы взяли в плен роту российских солдат в Курской области. Сегодня стало известно, что среди пленных есть бойцы из подразделения "Ахмат", связанного с Кадыровым.
Кроме того, по данным The Independent, украинские военные в Курской области суммарно захватили около 2 тысяч российских солдат.
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