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Україні не потрібні російські території, операція у Курську - оборонна, - посол у Литві

П'ятниця 16 серпня 2024 10:07
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Україні не потрібні російські території, операція у Курську - оборонна, - посол у Литві Фото: посол України у Литві Петро Бешта (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не прагне до захоплення російських територій. Операція ЗСУ в Курській області має оборонно-превентивний характер і спрямована на відволікання Росії від запланованих атак у Сумській області.

Про це заявив посол України у Литві Петро Бешта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Це оборонна, превентивна операція. Україні не потрібні ніякі території зарубіжних країн. Ми займаємося законною обороною на основі Статуту ООН. Сумська область була серед запланованих атак Росії з початку війни", - зазначив він.

За його словами, Росія почала відволікати українські сили від Донбасу, атакуючи Харків і плануючи подальші удари в цьому регіоні.

Посол підкреслив, що українським силам довелося діяти швидко, щоб запобігти такому сценарію.

Бешта також зазначив, що конкретні цілі операції в Курській області не розголошуються.

"Було б не дуже гарною ідеєю розповідати про бажані результати військової операції. Секрет успіху всіх військових операцій - це елемент несподіванки", - додав він.

Посол наголосив, що стратегія перемоги виходить за рамки лінії фронту, маючи на увазі необхідність нанесення ударів по Росії на її власній території.

Операція ЗСУ у Курській області

Вже другий тиждень точаться бої на території Курської області. Українські Збройні сили контролюють понад 70 населених пунктів регіону. У Курській області навіть було створено військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Нещодавно українські сили взяли в полон роту російських солдатів у Курській області. Сьогодні стало відомо, що серед полонених є бійці із підрозділу "Ахмат", пов'язаного з Кадировим.

Крім того, за даними The Independent, українські військові на Курщині сумарно захопили близько 2 тисяч російських солдатів.

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