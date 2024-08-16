Україні не потрібні російські території, операція у Курську - оборонна, - посол у Литві

Україна не прагне до захоплення російських територій. Операція ЗСУ в Курській області має оборонно-превентивний характер і спрямована на відволікання Росії від запланованих атак у Сумській області.

Про це заявив посол України у Литві Петро Бешта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Це оборонна, превентивна операція. Україні не потрібні ніякі території зарубіжних країн. Ми займаємося законною обороною на основі Статуту ООН. Сумська область була серед запланованих атак Росії з початку війни", - зазначив він.

За його словами, Росія почала відволікати українські сили від Донбасу, атакуючи Харків і плануючи подальші удари в цьому регіоні.

Посол підкреслив, що українським силам довелося діяти швидко, щоб запобігти такому сценарію.

Бешта також зазначив, що конкретні цілі операції в Курській області не розголошуються.

"Було б не дуже гарною ідеєю розповідати про бажані результати військової операції. Секрет успіху всіх військових операцій - це елемент несподіванки", - додав він.

Посол наголосив, що стратегія перемоги виходить за рамки лінії фронту, маючи на увазі необхідність нанесення ударів по Росії на її власній території.