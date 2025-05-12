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Украине не нужны гарантии безопасности от России, - Ермак

Понедельник 12 мая 2025 13:48
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Украине не нужны гарантии безопасности от России, - Ермак Фото: Глава Офиса президента Андрей Ермак (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко, Милан Лелич

Киев не рассматривает Россию как сторону, от которой Украина может получать гарантии безопасности, поскольку именно сила, а не компромиссы, вынуждает Кремль к уступкам.

Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак объяснил позицию Киева относительно прекращения войны, заявив, что любое прекращение огня может быть лишь первым этапом, а не финалом.

Глава ОП подчеркнул, что речь не идет о подписании каких-то договоренностей сразу после остановки боевых действий.

"Это первое. Второе - работа по гарантиям безопасности весь этот период не прекращалась. Сегодня уже вырисовывается определенная система", - заявил Ермак.

Он указал на присоединение Украины к JEF, то есть Объединенному экспедиционному корпусу 10-ти североевропейских стран, а также на готовность США предложить варианты гарантий безопасности.

По его словам, сейчас "есть из чего выбирать", и Украина уже имеет четкое видение последовательности действий на пути к реальному миру.

В то же время Ермак отмечает, что ситуация с позицией России остается неопределенной.

"Мы точно не нуждаемся в гарантиях безопасности от России. Поэтому здесь они нам в принципе для обсуждения не нужны", - отмечает он.

Несмотря на это, без участия России завершить войну, по его словам, невозможно - и в этом вопросе у Украины возникают разногласия с отдельными государствами. В ОП считают, что достичь мира с РФ возможно только с позиции силы.

Также он напомнил, что на дипломатическом уровне - Украина заставляла Россию к "жестам доброй воли", то есть к отступлению.

Предстоящие переговоры России и Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая. Эту инициативу ранее поддержали Украина, Соединенные Штаты и "коалиция решительных".

Впоследствии Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог также подчеркнул, что переговоры могут начаться только после фактического прекращения боевых действий.

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