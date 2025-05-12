Україні не потрібні гарантії безпеки від Росії, - Єрмак

Київ не розглядає Росію як сторону, від якої Україна може отримувати гарантії безпеки, оскільки саме сила, а не компроміси, змушує Кремль до поступок.

Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак пояснив позицію Києва щодо припинення війни, заявивши, що будь-яке припинення вогню може бути лише першим етапом, а не фіналом.

Голова ОП підкреслив, що не йдеться про підписання якихось домовленостей одразу після зупинки бойових дій.

"Це перше. Друге - робота з гарантій безпеки весь цей період не припинялася. Сьогодні вже вимальовується певна система", - заявив Єрмак.

Він вказав на приєднання України до JEF, тобто Об'єднаному експедиційному корпусі 10-ти північноєвропейських країн, а також на готовність США запропонувати варіанти безпекових гарантій.

За його словами, нині "є з чого вибирати", і Україна вже має чітке бачення послідовності дій на шляху до реального миру.

Водночас Єрмак наголошує, що ситуація з позицією Росії залишається невизначеною.

"Ми точно не потребуємо гарантій безпеки від Росії. Тому тут вони нам у принципі для обговорення не потрібні", - зазначає він.

Попри це, без участі Росії завершити війну, за його словами, неможливо - і в цьому питанні в України виникають розбіжності з окремими державами. В ОП вважають, що досягти миру з РФ можливо лише з позиції сили.

Також він нагадав, що дипломатичному рівні - Україна змушувала Росію до "жестів доброї волі", тобто до відступу.