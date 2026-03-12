Украине нужен мир с Путиным независимо от личной неприязни, - Зеленский

"Мирное соглашение нужно, несмотря на личное отношение к Путину как к убийце. Мир - это не эмоции, а конкретная договоренность, которая дает возможность жить", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир - это прежде всего юридический инструмент для остановки кровопролития, а не проявление симпатий.

"Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы - он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил много людей. Мы ответили - и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир - это не вопрос эмоций. Ненависть - это про эмоции", - отметил президент.