RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украине нужен мир с Путиным независимо от личной неприязни, - Зеленский

09:14 12.03.2026 Чт
2 мин
Однако никакой дружбы между Киевом и Москвой не может быть
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Мир с российским диктатором Владимиром Путиным нужен Украине независимо от личной неприязни к нему.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.

"Мирное соглашение нужно, несмотря на личное отношение к Путину как к убийце. Мир - это не эмоции, а конкретная договоренность, которая дает возможность жить", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир - это прежде всего юридический инструмент для остановки кровопролития, а не проявление симпатий.

"Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы - он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил много людей. Мы ответили - и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир - это не вопрос эмоций. Ненависть - это про эмоции", - отметил президент.

Мирные переговоры

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно президент Украины Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. По его словам, Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.

В ответ Зеленский заявил, что для завершения войны США должны больше давить на Россию, а не на него. Кроме того, необходимы гарантии безопасности, которые лягут в основу мирного соглашения.

В то же время Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате. Встреча, которая должна была состояться на этой неделе, была отложена по запросу Соединенных Штатов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВойна в Украине