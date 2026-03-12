Украине нужен мир с Путиным независимо от личной неприязни, - Зеленский

Мир с российским диктатором Владимиром Путиным нужен Украине независимо от личной неприязни к нему.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.
"Мирное соглашение нужно, несмотря на личное отношение к Путину как к убийце. Мир - это не эмоции, а конкретная договоренность, которая дает возможность жить", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что мир - это прежде всего юридический инструмент для остановки кровопролития, а не проявление симпатий.
"Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы - он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил много людей. Мы ответили - и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир - это не вопрос эмоций. Ненависть - это про эмоции", - отметил президент.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно президент Украины Владимир Зеленский якобы мешает достижению мирного соглашения. По его словам, Украина стремительно теряет позиции для "торга", а Кремль якобы готов к диалогу.
В ответ Зеленский заявил, что для завершения войны США должны больше давить на Россию, а не на него. Кроме того, необходимы гарантии безопасности, которые лягут в основу мирного соглашения.
В то же время Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате. Встреча, которая должна была состояться на этой неделе, была отложена по запросу Соединенных Штатов.