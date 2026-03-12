Україні потрібен мир із Путіним незалежно від особистої неприязні, - Зеленський

Мир із російським диктатором Володимиром Путіним потрібен Україні незалежно від особистої неприязні до нього.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.
"Мирна угода потрібна, попри особисте ставлення до Путіна як до вбивці. Мир - це не емоції, а конкретна домовленість, яка дає можливість жити", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що мир - це насамперед юридичний інструмент для зупинки кровопролиття, а не прояв симпатій.
"Ніхто не каже, що потрібно подружитися. Жодної дружби - він убивця. Він намагався окупувати нас і вбив багато людей. Ми відповіли - і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир - це не питання емоцій. Ненависть - це про емоції", - зазначив президент.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що саме президент України Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. За його словами, Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.
У відповідь Зеленський заявив, що для завершення війни США мають більше тиснути на Росію, а не на нього. Крім того, необхідні гарантії безпеки, які ляжуть в основу мирної угоди.
Водночас Україна та Туреччина готуються до проведення нового раунду переговорів з США і Росією у тристоронньому форматі. Зустріч, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена на запит Сполучених Штатів.