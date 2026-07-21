ua en ru
Вт, 21 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украине нужен миллион квартир для возвращения ВПЛ: глава Укрфинжилья о дефиците жилья

13:57 21.07.2026 Вт
2 мин
Евгений Мецгер о первоочередной потребности в жилье для ВПЛ, общий дефицит в 600 млн кв. м и запуск социальной аренды
aimg Александр Бердинских aimg Олег Хомчук
Украине нужен миллион квартир для возвращения ВПЛ: глава Укрфинжилья о дефиците жилья По словам Евгения Мецгера, государство пока полноценно реализовало только ипотечный инструмент (фото: Freepik)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо по меньшей мере миллион квартир.

Об этом в интервью сообщил председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер.

Главное:

  • Первоочередная потребность: Украине срочно требуется не менее 1 миллиона квартир, чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц.

  • Общий дефицит: Украине недостает около 600 млн. кв. м качественного жилья, из которых 150 млн. кв. м уничтожено или повреждено из-за войны войны.

  • Новые инструменты: кроме льготной ипотеки "єОселя", государство планирует запускать социальную аренду и аренду с правом выкупа (Rent-to-Own).

  • Статистика программы: За время действия "єОсели" льготной ипотекой воспользовались уже 4 852 внутренне перемещенных лица (непосредственно по категории ВПЛ – 2 188 кредитов).

Потребность в миллионе квартир – только первоочередная, неотложная часть более масштабной проблемы, заверил РБК-Украина Евгений Мецгер.

Общий дефицит жилищного фонда в Украине, по оценке, сделанной совместно с Всемирным банком, составляет около 600 млн кв. м или примерно 24 трлн грн. Эта цифра состоит из двух частей:

  • 450 млн кв. м – исторически накопленный за 30 лет дефицит качественного, энергоэффективного жилья, если ориентироваться на европейские стандарты обеспеченности квадратными метрами на человека;

  • 150 млн кв. м, или почти 13% всего жилищного фонда страны, – потеряно или разрушено в результате полномасштабного российского вторжения.

Мецгер подчеркнул, что льготная ипотечная программа "єОселя" - не единственный и недостаточный инструмент для покрытия столь масштабного дефицита.

Читайте также: Столица не в приоритете? Что происходит с ценами на аренду домов в Киеве и области

По его словам, в мире одновременно работают несколько механизмов обеспечения жильем: ипотека, аренда с правом выкупа, лизинг и социальный фонд жилья.

В Украине государство пока полноценно реализовало только ипотеку. Социальной аренды практически нет. Этот инструмент, по словам главы "Укрфинжилья", еще предстоит создать.

Среди приоритетных направлений развития компании – введение социального арендного жилья и аренды с правом выкупа (Rent-to-Own). Они должны дополнить существующую ипотечную программу.

За все время действия программы кредиты по категории ВПЛ получили 2188 заемщиков, рассказал Евгений Мецгер.

В то же время общее количество участников "еОсели" со статусом внутренне перемещенного лица больше – 4 852, поскольку часть ВПЛ оформляет кредит по другим категориям, в частности, как военные, медики или педагоги.

Читайте также: Часть ВПЛ потеряет право на временное жилье: какие причины
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Внутренне перемещенные лица Жилье для переселенцев
Новости
Новый министр обороны Британии выступил с первым заявлением об Украине
Новый министр обороны Британии выступил с первым заявлением об Украине
Аналитика
Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"