В Украине усиливают киберзащиту Минобороны и ВСУ: что изменится

Приказом № 692/нм от 15 октября утвержден Отраслевой профиль безопасности - набор правил для защиты систем, где обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация.

Документ устанавливает минимальные требования к киберзащите для систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Профиль разработан в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством с учетом особенностей оборонной сферы.

Основная цель профиля - обеспечить унифицированный подход к защите данных, повысить уровень кибербезопасности и упростить оценку соответствия систем. Документ содержит требования к доступу, защите данных, мониторингу безопасности, а также рекомендации по внедрению административных и технических мер.

Все структурные подразделения, которые будут работать с профилем, пройдут обучение по его применению.

Стоит отметить, что отраслевой профиль безопасности разработан во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2025 года № 712. Он является обязательным для всех систем, в которых обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация (кроме автоматизированных систем класса "1").

"Единые правила киберзащиты позволят эффективнее защищать наши информационные ресурсы и ускорить построение и внедрение новых сервисов", - отметила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.