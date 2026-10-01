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Главная » Новости » Война в Украине

Российский удар уничтожил датацентр "Парковый" в Киеве

14:44 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Российский удар уничтожил датацентр "Парковый" в Киеве Фото: российский дрон атаковал дата-центр в Киеве (Getty Images)
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Российские обстрелы уничтожили в Киеве датацентр "Парковый" - объект полностью прекратил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление датацентра.

По состоянию на 1 октября площадка компании получила критические повреждения. В датацентре заявили, что обновить сервисы на этой локации невозможно.

Работники объекта не пострадали. Все данные клиентов были развернуты на резервных площадках в ЕС.

Справка. Датацентр - это место, где стоят серверы, системы хранения информации и все оборудование, необходимое для их работы. От таких объектов зависят сайты, приложения, интернет-провайдеры, бизнес-системы и интернет-торговля.

Напомним,в ночь на 29 сентября россияне били по Киеву, в частности по датацентрам и бизнес-центрам, депо станции "Киев-Пассажирский" и жилым домам.

Тем временем Россия, по данным источников РБК-Украина, расширяет кампанию ударов по украинскому тылу.

Последней неделей под удары попали и датацентры, а в ночь на 30 сентября основной целью стала энергетика Киева и области.

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