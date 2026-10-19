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Россияне уничтожили дата-центр "Датагруп" в Киеве

10:49 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне уничтожили дата-центр "Датагруп" в Киеве Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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Российская баллистическая атака на Киев в ночь на 19 октября уничтожила дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп". Оборудование и инфраструктура объекта полностью выведены из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

В "Датагруп" заявили, что в результате ночного удара баллистическими ракетами оборудование и инфраструктура дата-центра были полностью уничтожены. По оценке компании восстановить объект и продолжить его работу невозможно.

В то же время, среди сотрудников пострадавших нет.

"Продолжаем предоставлять сервисы клиентам с резервных площадок", - сообщили в компании.

Что известно о "Датагруп"

"Датагруп" - украинский поставщик телекоммуникационных услуг, обеспечивающий электронными коммуникациями абонентов более чем в 90 населенных пунктах страны.

Уничтожение дата-центра стало серьезным уроном для инфраструктуры компании. Однако благодаря резервным площадкам она продолжает оказывать услуги клиентам.

В компании не сообщили дополнительные подробности о масштабах влияния атаки на работу сервисов.

Напомним, 1 октября в результате российских обстрелов в Киеве был уничтожен дата-центр "Парковый". Объект получил критические повреждения и полностью прекратил работу.

Кроме того, 6 октября опрекращении работы после массированной российской атаки сообщил киевский дата-центр "Омега Телеком".

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