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ВСУ ответили, имеет ли войско проблемы с фортификациями

Пятница 13 декабря 2024 16:43
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ВСУ ответили, имеет ли войско проблемы с фортификациями Иллюстративное фото: как происходит строительство фортификаций в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений. Воинские части обеспечены всем необходимым для этого.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар на брифинге.

Журналисты спросили, на каких направлениях сейчас в Украине есть проблемы со строительством фортификационных сооружений. Ведь этот вопрос долгое время обсуждался в СМИ.

На это Гусар ответил, что действительно, некоторое время были разговоры о проблемах со строительством фортификаций. Но сейчас такой проблемы нет.

"В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодня осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии", - рассказал Гусар.

По его словам, также осуществляется строительство фортификаций на других рубежах. Они осуществляются руководством или за средства областных военных администраций. Гусар также добавил, что "вопиющих проблем с фортификациями и не было".

Строительство оборонительных фортификаций

В условиях полномасштабной войны в Украине активно ведется строительство фортификационных сооружений. Для обеспечения безопасности приграничных и прифронтовых регионов местные власти сотрудничают с военными, возводя оборонительные укрепления для защиты от возможных атак противника.

В мае Министерство обороны сообщило о завершении работ по строительству таких сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.

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