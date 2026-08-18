RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине усилят контроль за студентами 25+ в рамках борьбы с "уклонистами"

19:05 18.08.2026 Вт
2 мин
В МОН хотят бороться со случаями фиктивного обучения
aimg Иван Носальский
Фото: в Украине усилят контроль над студентами с отсрочкой (Getty Images)

В Украине усилят контроль за студентами старше 25 лет. Это необходимо, чтобы выявлять случаи поступления и обучения ради получения отсрочки от мобилизации.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Бутенко отметил, что сейчас в Украине не наблюдают всплеска абитуриентов старше 25 лет. Такие случаи есть, однако все сдали НМТ и поступают в соответствии с законодательством.

По словам министра, для властей важно, чтобы обучение в университетах не становилось способом уклонения от мобилизации. По его словам, в этом вопросе действительно есть проблемы.

"Цель пребывания личности в университете - учиться. Поэтому мы будем усиливать контроль, чтобы это было реальное обучение, а не фиктивное", - подчеркнул он.

Отсрочка для студентов

Стоит заметить, что украинские студенты старше 25 лет могут получить отсрочку от мобилизации на время обучения.

К слову, в январе этого года стало известно, что депутаты Рады предлагают изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации через обучение.

Согласно законопроекту, мужчины старше 25 лет, которые будут поступать в учреждения высшего, профессионального высшего или профессионального образования, могут потерять возможность получать отсрочку только на основании факта обучения.

По словам главы комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, соответствующий законопроект готовят ко второму чтению.

По состоянию на сегодня никаких изменений по этому вопросу принято не было.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеМобилизация в УкраинеОтсрочка