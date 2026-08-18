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В Україні посилять контроль за студентами 25+ у рамках боротьби з "ухилянтами"

19:05 18.08.2026 Вт
2 хв
У МОН хочуть боротися з випадками фіктивного навчання
aimg Іван Носальський
Фото: в Україні посилять контроль над студентами з відстрочкою (Getty Images)

В Україні посилять контроль за студентами віком від 25 років. Це необхідно, щоб виявляти випадки вступу та навчання заради отримання відстрочки від мобілізації.

Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр освіти та науки України Андрій Бутенко.

Бутенко зазначив, що зараз в Україні не спостерігають сплеску абітурієнтів віком від 25 років. Такі випадки є, однак усі здали НМТ та вступають відповідно до законодавства.

За словами міністра, для влади важливо, щоб навчання в університетах не ставало способом ухилення від мобілізації. За його словами, у цьому питанні справді є проблеми.

"Мета перебування особистості в університеті - навчатися. Тому ми посилюватимемо контроль, щоб це було реальне навчання, а не фіктивне", - наголосив він.

Відстрочка для студентів

Варто зауважити, що українські студенти віком від 25 років можуть отримати відстрочку від мобілізації на час навчання.

До речі, у січні цього року стало відомо, що депутати Ради пропонують зміни до правил надання відстрочки від мобілізації через навчання.

Відповідно до законопроекту, чоловіки віком від 25 років, які надходитимуть до закладів вищої, професійної вищої чи професійної освіти, можуть втратити можливість отримувати відстрочку лише на підставі факту навчання.

За словами голови комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, відповідний законопроект готують до другого читання.

Станом на сьогодні жодних змін із цього питання прийнято не було.

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