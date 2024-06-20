В Украине усилили отключения света из-за атаки: как изменились графики по областям

Ночная атака врага

В ночь на 20 июня россияне нанесли новый удар по Украине. Оккупанты выпустили девять ракет и 27 "Шахедов", большинство целей были сбиты.

Однако в результате ночной атаки были повреждены объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. В частности, была атакована одна из украинских ТЭС.

Детальнее о последствиях ночного обстрела Украины - в нашем материале.

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