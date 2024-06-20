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В Украине усилили отключения света из-за атаки: как изменились графики по областям

Фото: графики отключений света 20 июня усилили из-за ночной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине 20 июня усилили отключения света после ночной атаки России. В ряде областей скорректировали графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отмечается, сегодня в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления электроэнергии увеличился. Новые графики будут действовать с 11:00.

Объекты критической инфраструктуры не будут обесточиваться.

В ряде областей сообщили, что из-за ночной атаки изменились графики почасовых отключений света. В частности, в некоторых регионах начали дополнительно отключать другие очереди.

Обновленные графики по областям:

Напомним, сегодня в Украине графики отключений света действуют в период с 06:00 до 24:00.

 

Ночная атака врага

В ночь на 20 июня россияне нанесли новый удар по Украине. Оккупанты выпустили девять ракет и 27 "Шахедов", большинство целей были сбиты.

Однако в результате ночной атаки были повреждены объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. В частности, была атакована одна из украинских ТЭС.

Детальнее о последствиях ночного обстрела Украины - в нашем материале.

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УкрэнергоЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключения света