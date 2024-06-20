В Україні посилили відключення світла через атаку: як змінилися графіки по областях

В Україні 20 червня посилили відключення світла після нічної атаки Росії. У низці областей скоригували графіки відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначається, сьогодні внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання електроенергії збільшили. Нові графіки діятимуть з 11:00.
Об'єкти критичної інфраструктури не будуть знеструмлюватися.
У низці областей повідомили, що через нічну атаку змінилися графіки погодинних відключень світла. Зокрема, у деяких регіонах почали додатково вимикати інші черги.
Оновлені графіки по областях:
Нагадаємо, сьогодні в Україні графіки відключень світла діють у період з 06:00 до 24:00.
В ніч на 20 червня росіяни завдали нового удару по Україні. Окупанти випустили дев'ять ракет та 27 "Шахедів", більшість цілей були збиті.
Проте внаслідок нічної атаки були пошкоджені об'єкти енергетики у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Зокрема, була атакована одна з українських ТЕС.
Детальніше про наслідки нічного обстрілу України - у нашому матеріалі.
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