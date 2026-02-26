RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине усилили контроль за учениками: как теперь школы будут отчитываться полиции

Фото: в Украине вводят быструю систему уведомлений о прогулах в школах (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Украине вводят быструю систему уведомлений о прогулах в школах и детсадах. Теперь педагоги, полиция и соцслужбы будут мгновенно обмениваться данными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Василия Богдана, начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины.

Читайте также: Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты

Что изменится для семей

По словам Богдана, ранее информация о том, что ребенок не пришел на уроки, могла неделями "теряться" в бумажных отчетах.

Новые правила вводят цифровые сервисы и строгие дедлайны - если ребенок без уважительной причины исчезает с учебы, ювенальные полицейские узнают об этом почти сразу.

Богдан отметил, что это поможет правоохранителям быстрее реагировать на опасные ситуации и поддерживать семьи, которые оказались в беде.

"Обновление порядка позволит ювенальным полицейским оперативно получать информацию и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса. В центре внимания - безопасность детей и поддержка семей", - подчеркнул он.

Как будет работать контроль

Правительство четко прописало алгоритм действий для школ, садиков и полиции. Основная ставка - на скорость и цифровизацию.

Цифровые сервисы - данные будут передавать через автоматизированные системы, что исключает задержки из-за "человеческого фактора".

Четкие сроки - установлено конкретное время, в течение которого школа должна сообщить об отсутствии ученика.

Единая система - полиция и педагоги будут действовать как слаженный механизм для защиты прав ребенка.

Василий Богдан подчеркнул, что такие изменения помогут создать систему раннего реагирования на риски.

"Это еще один важный шаг к формированию единой системы раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование", - отметил чиновник.

 

Обновления и изменения в образовании

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что в Минобразования объяснили, будут ли ученики сидеть за партами в июне и повлияет ли весенняя ситуация в энергосистеме на график каникул.

Кроме того, абитуриентам рассказали о нюансах поступления и НМТ - в частности, кто именно имеет право сдавать экзамены за рубежом.

Также министр образования Оксен Лисовой дал разъяснения относительно того, могут ли детям запрещать смартфоны на уроках и как регулируется использование гаджетов в школах.

ШколаПолицейскиеОбразование в Украине