За трое суток ДТЭК вернул свет 114 тысячам семей после вражеских обстрелов

Украина, Четверг 04 сентября 2025 17:25
За трое суток ДТЭК вернул свет 114 тысячам семей после вражеских обстрелов Фото: ДТЭК вернул свет 114 тысячам семей после вражеских обстрелов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За последние три дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 114 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей. Их дома были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, которые приводят к постоянным обесточиваниям мирных городов и сел. За последние трое суток несмотря на все риски энергетикам удалось вернуть свет почти 72 тысячам домов жителей прифронтового региона.

В то же время в Одесской области они вернули электричество еще в 26 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов.

Также на Днепропетровщине с 1 по 3 сентября ремонтные бригады восстановили электроснабжение почти 16 тысячам домов жителей области.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

ДТЭК Отключение света
