В Украине полицейским могут разрешить чаще использовать электрошокеры

Украинским полицейским хотят разрешить применять электрошокеры не только для самозащиты. Соответствующий законопроект одобрил Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого в Facebook .

По его словам, Кабмин одобрил законопроект, который разработало МВД. Он предусматривает совершенствование правовых оснований и особенностей использования электрошокеров.

В частности, предлагается добавить три основания для использования электрошокеров:

при задержании лица, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения и сопротивляется или пытается сбежать;

при задержании лица, которое оказывает физическое противодействие полицейскому;

при задержании лица, которое пытается скрыться из-под стражи.

По состоянию на сейчас правоохранители могут использовать электрошокер только в случае:

отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или охраняемый объект;

отражения нападения животного, которое угрожает жизни или здоровью лица или полицейского.

Драпятый отметил, что использование электрошокера позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или летального исхода.

Также документом предлагается запретить полицейским использовать электрошокеры в участках головы, шеи и половых органов.