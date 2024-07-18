В Україні поліцейським можуть дозволити частіше використовувати електрошокери

Українським поліцейським хочуть дозволити застосовувати електрошокери не лише для самозахисту. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп'ятого у Facebook .

Також документом пропонується заборонити поліцейським використовувати електрошокери у ділянках голови, шиї та статевих органів.

Драп'ятий зазначив, що використання електрошокера дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника чи летального результату.

Наразі правоохоронці можуть використовувати електрошокер тільки у випадку:

Зокрема, пропонується додати три підстави для використання електрошокерів:

За його словами, Кабмін схвалив законопроект, який розробило МВС. Він передбачає вдосконалення правових підстав та особливостей використання електрошокерів.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці травня Рада у першому читанні схвалила законопроект, який дозволяє Нацгвардії застосовувати електрошокери, а також кайданки.

Якщо ініціативу ухвалять у другому читанні, нацгвардійці зможуть застосовувати такі засоби при затриманні зловмисників, їхньому конвоюванні і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.