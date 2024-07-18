В Україні поліцейським можуть дозволити частіше використовувати електрошокери
Українським поліцейським хочуть дозволити застосовувати електрошокери не лише для самозахисту. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп'ятого у Facebook.
За його словами, Кабмін схвалив законопроект, який розробило МВС. Він передбачає вдосконалення правових підстав та особливостей використання електрошокерів.
Зокрема, пропонується додати три підстави для використання електрошокерів:
- при затриманні особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;
- при затриманні особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;
- при затриманні особи, яка намагається втекти з-під варти.
Наразі правоохоронці можуть використовувати електрошокер тільки у випадку:
- відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об'єкт, що охороняється;
- відбиття нападу тварини, що загрожує життю чи здоров'ю особи чи поліцейського.
Драп'ятий зазначив, що використання електрошокера дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника чи летального результату.
Також документом пропонується заборонити поліцейським використовувати електрошокери у ділянках голови, шиї та статевих органів.
Що передувало
Нагадаємо, наприкінці травня Рада у першому читанні схвалила законопроект, який дозволяє Нацгвардії застосовувати електрошокери, а також кайданки.
Якщо ініціативу ухвалять у другому читанні, нацгвардійці зможуть застосовувати такі засоби при затриманні зловмисників, їхньому конвоюванні і не тільки.
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