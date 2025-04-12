Чем мы дышим: в Украине запускают новую систему мониторинга воздуха
В Украине появится новый способ оценки качества воздуха - с четкими уровнями опасности и рекомендациями для людей. Это первый официальный индекс, разработанный по образцу ЕС.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды.
В Украине вводят новый механизм информирования о качестве воздуха - по примеру европейских стран. Люди смогут получать оперативные данные об уровне загрязнения и рекомендации по безопасности пребывания на улице.
Соответствующий приказ Министерства защиты окружающей среды №590 зарегистрирован в Минюсте 7 апреля. Документ утверждает порядок оповещения населения по индексу качества воздуха, который учитывает европейские стандарты и рекомендации ВОЗ.
Индекс будет оценивать воздух как: "очень плохой", "плохой", "неудовлетворительный", "удовлетворительный", "допустимый" и "хороший". Его будут определять на основе концентрации основных загрязняющих веществ. Кроме того, каждому уровню будут соответствовать цветовые отметки и конкретные советы для людей.
Показатели будут доступны в удобном формате для пользователей и будут публиковаться на платформах, в том числе и на странице Европейского экологического агентства.
Показатели индекса качества воздуха в Украине (инфографика: Министерство защиты окружающей среды)
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году средняя глобальная температура может превысить доиндустриальный уровень на 1,29-1,53°C, что делает этот год одним из самых теплых в истории наблюдений. Это происходит несмотря на ожидаемую фазу Ла-Нинья, которая обычно способствует охлаждению.
В Украине изменения климата проявляются в виде обмеления рек, аномально теплых зим и засушливых лет. Кроме того, военные действия вызывают значительные выбросы парниковых газов, усиливая глобальное потепление.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.