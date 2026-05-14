Доллар и евро снизились: курс на 15 мая и почему банки и обменники показывают разные цены

17:16 14.05.2026 Чт
2 мин
Почему может быть разница между наличным и безналичным рынком?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Доллар и евро снизились: курс на 15 мая и почему банки и обменники показывают разные цены Фото: курсы валют в Украине остаются под контролем Национального банка (Getty Images)
Курс доллара и евро в Украине на 15 мая продолжил умеренные колебания. Национальный банк зафиксировал незначительное удешевление обеих валют, тогда как эксперты объясняют разницу между официальным курсом и ценами в обменниках.

Сколько будет стоить валюта завтра и почему курсы в банках и обменниках могут двигаться по-разному - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар снизился: официальный курс доллара на 15 мая - 43,95 грн (-1 коп.)
  • Евро подешевел: курс НБУ европейской валюты - 51,43 грн (-7 коп.)
  • Почему курсы в банках и обменниках разнятся: наличный рынок формируется реальным спросом и предложением, тогда как межбанк находится под более сильным влиянием политики НБУ, что делает официальный курс более стабильным ориентиром для рынка.

Курс валют НБУ

НБУ на пятницу 15 мая снизил официальный курс доллара до 43,95 грн, что на 1 копейку меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также подешевел - до 51,43 грн. Падение составило 7 копеек.

Курс валют НБУ на 15 мая (Инфографика РБК-Украина)

Почему курсы в банках и обменниках разнятся

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, курс на межбанке в значительной степени зависит от Нацбанка. Именно он является крупнейшим игроком на рынке и имеет достаточно резервов, чтобы удерживать нужный курс.

Наличный рынок работает иначе - там курс определяется реальным спросом и предложением. Именно поэтому курс в обменниках часто является более "живым" индикатором настроений рынка.

На наличном рынке меньше ограничений, поэтому курс там считается более рыночным. В то же время наличный и безналичный курсы все равно связаны между собой, поэтому большой разрыв между ними случается редко.

В 2022 году из-за жестких валютных ограничений наличный курс был значительно выше официального. Сейчас, когда ограничений меньше, разница между ними небольшая.

