Цены кусаются: сколько стоит клубника в супермаркетах Киева
Стоимость клубники в популярных торговых сетях Киева все еще остается высокой. Сейчас там ягоду продают от 299 до 379 гривен за килограмм, на рынках несколько дешевле.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит сейчас клубника в Киеве.
Читайте также: Откуда в Украину везут первую клубнику и когда ждать обвала цен
Главное:
- Ценовой диапазон: В столичных супермаркетах килограмм клубники стоит от 299 до 379 грн. Самые дешевые предложения в сети Novus, самые дорогие - в Ашане.
- Альтернатива на рынках: На рынках Киева цены существенно ниже - 220-280 за кг.
- Происхождение товара: Сейчас на рынке доминирует импорт из Южной Европы, однако закарпатская и южная украинская клубника уже есть на прилавках.
- Когда ждать удешевления: Эксперты прогнозируют ощутимое снижение стоимости, когда на рынок выйдет ягода из открытого грунта.
Какие цены в супермаркетах
Мониторинг цен в крупнейших торговых сетях столицы показывает, что стоимость килограмма ягоды колеблется в диапазоне от 300 до 380 гривен. Во многих магазинах доступна также фасованная продукция (по 250 г и 500 г), что визуально кажется более дешевым вариантом, однако в пересчете на вес цена часто выше.
Цены на клубнику:
- Novus: 1 кг стоит 299 грн, фасованная (250 г) - 129 грн.
- Фора: 1 кг - 329 грн, фасованная (250 г) - 129 грн.
- Fozzy: 1 кг - 313 грн.
- Varus: 1 кг - 349 грн.
- Сильпо: 1 кг - 369 грн, фасованная (500 г) - 221 грн.
- Ашан: 1 кг - 379 грн (самая высокая цена за весовую ягоду), фасованная (500 г) - 289 грн, фасованная (250 г) - 112 грн.
Для сравнения, по данным портала "Минфина", средняя цена на клубнику в апреле составляла 276,49 грн. Таким образом, несмотря на начало сезона, в ритейле цены пока держатся на высоком уровне.
Цены на клубнику в Varus (скриншот)
Цены на клубнику в Ашане (скриншот)
Стоимость на рынках
Традиционно на рынках цены несколько ниже, чем в супермаркетах. Сейчас килограмм ягоды можно приобрести за 220-280 грн. Отборная, крупная клубника ("домашняя") стоит еще дороже. Причем цены на импортную ягоду в последнее время пошли вверх.
Откуда привозят клубнику
Ранее в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка пояснил, что основной ассортимент составляет ягода из южных стран Европы, однако закарпатские и южные хозяйства уже начали поставлять партии украинской тепличной клубники, постепенно насыщая внутренний рынок.
По его словам, "появление ягоды из открытого грунта сформирует более ощутимую ценовую тенденцию к уменьшению стоимости".
Читайте также о том, как помыть клубнику, чтобы избавиться от пестецидов.
Ранее мы делились советами, как выбрать безопасную клубнику без нитратов.