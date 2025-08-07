НБУ будет тестировать цифровую валюту: Пышный раскрыл планы по е-гривне

У НБУ есть понимание потенциальной модели архитектуры е-гривны. Сейчас идет подготовка к пилотному проекту цифровой формы безналичной гривны, завершается поиск технологического партнера.

"Мы хотим, чтобы этот пилот дал нам максимум информации для принятия решения по широкомасштабному выпуску. Параллельно мы очень внимательно смотрим на то, как развивается процесс по CBDC в других центральных банках", - сказал Пышный.

По его словам, особое внимание уделяется развитию проекта "Цифровой евро", учитывая евроинтеграционный курс Украины. Команда НБУ взаимодействует с Европейским центральным банком, с Bundesbank, Банком Бельгии, Банком Франции и Банком Сингапура.

"Но говорить о том, что решение о выпуске е-гривны вот-вот состоится, рано. Сначала будет пилот, мы к этому пилоту сейчас готовимся", - предупредил глава Нацбанка.