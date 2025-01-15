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Россия вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: какой залп ракет

Украина, Среда 15 января 2025 07:20
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Россия вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря: какой залп ракет Фото: Россия вывела ракетоносители в Черное и Средиземное моря 15 января (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Россия вывела в Черное и Средиземное моря три ракетоносителя на фоне нового массированного обстрела по Украине 15 января. В Морских силах ВСУ рассказали, каким может быть залп ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы (ВМС) ВСУ.

  • в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

В Азовском море российские корабли отсутствуют.

Массированная атака РФ по Украине 15 января

Утром, 15 января, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал возможный массированный ракетный обстрел по Украине со стороны РФ.

Первые взрывы прозвучали в Харькове, сейчас тревога раздается по всей стране. Позже стало известно о взрывах вблизи города Черкассы. В регионе работает противовоздушная оборона.

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