В Украине начали вводить аварийные отключения света: где не действуют графики

По состоянию на 11:15 приказ на аварийные отключения был получен в Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Кроме того, ДТЭК сообщил об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области. В столице фиксируются проблемы с теплоснабжением и водоснабжением. Также в столице есть перебои с движением общественного транспорта.

В частности, остановлено метрополитен и с изменениями курсирует кольцевая электричка.

Обновлено в 11:30

Сейчас аварийные отключения действуют почти по всей территории Украины. В частности в Житомире предприятия энергетической инфраструктуры переходят на резервное питание.