Глава Минкульта сообщил, когда начнут восстанавливать разрушенные россиянами памятники
Из-за рисков безопасности восстановление культурных памятников, пострадавших в результате российской агрессии против Украины, переносится на послевоенный период.
Об этом заявил в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу ".
"Мы сталкиваемся с тем, что есть объекты, которые нужно немедленно консервировать, проводить аварийные работы. Некоторые пострадали в меньшей степени, например, - выбитые окна, двери, поврежденная крыша. Там можно провести восстановление. Но в значительной степени мы переносим это на послевоенный период из-за рисков безопасности. Это важно", - сказал он.
По его словам, также важно, что некоторые объекты невозможно восстанавливать, потому что они остаются в состоянии объектов высокого риска опасности.
В настоящее время в МКИП создан департамент по восстановлению и реинтеграции деоккупированных территорий.
"Мы формируем сейчас и кадровый резерв на будущее, который мог бы потом подключиться к восстановлению, фактически Украины на деоккупированных территориях, осуществляем учет, определяем возможные направления реставрации поврежденных памятников, что очень важно", - сообщил чиновник.
Карандеев рассказал о "новой философии, чтобы не просто восстановить в объектно-пространственных характеристиках и в эстетике, которая была до момента разрушения".
"И если памятка заслуживает того, а больше - именно таких, создать на ее основе туристический центр, объект внимания", - сказал он.
Карандаев отметил, что в таком случае, кроме самого объекта памятника, нужно создать определенную инфраструктуру вокруг.
И.о. министра культуры и информационной политики Украины подчеркнул, что Украина самостоятельно это не сделает все, поэтому необходима помощь международных партнеров.
Напомним, во время массированной атаки россиян 1 января под удар попал музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на окраине Львова. В результате атаки дронов-камикадзе в музее вспыхнул большой пожар. Огонь охватил практически все здание. Кроме того, враг попал в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.
По данным МКИП, Россия за период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушила или повредила 835 объектов культурного наследия Украины.