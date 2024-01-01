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Глава Минкульта сообщил, когда начнут восстанавливать разрушенные россиянами памятники

Украина, Понедельник 01 января 2024 13:03
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Глава Минкульта сообщил, когда начнут восстанавливать разрушенные россиянами памятники Фото: Ростислав Карандеев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за рисков безопасности восстановление культурных памятников, пострадавших в результате российской агрессии против Украины, переносится на послевоенный период.

Об этом заявил в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу ".

"Мы сталкиваемся с тем, что есть объекты, которые нужно немедленно консервировать, проводить аварийные работы. Некоторые пострадали в меньшей степени, например, - выбитые окна, двери, поврежденная крыша. Там можно провести восстановление. Но в значительной степени мы переносим это на послевоенный период из-за рисков безопасности. Это важно", - сказал он.

По его словам, также важно, что некоторые объекты невозможно восстанавливать, потому что они остаются в состоянии объектов высокого риска опасности.

В настоящее время в МКИП создан департамент по восстановлению и реинтеграции деоккупированных территорий.

"Мы формируем сейчас и кадровый резерв на будущее, который мог бы потом подключиться к восстановлению, фактически Украины на деоккупированных территориях, осуществляем учет, определяем возможные направления реставрации поврежденных памятников, что очень важно", - сообщил чиновник.

Карандеев рассказал о "новой философии, чтобы не просто восстановить в объектно-пространственных характеристиках и в эстетике, которая была до момента разрушения".

"И если памятка заслуживает того, а больше - именно таких, создать на ее основе туристический центр, объект внимания", - сказал он.

Карандаев отметил, что в таком случае, кроме самого объекта памятника, нужно создать определенную инфраструктуру вокруг.

И.о. министра культуры и информационной политики Украины подчеркнул, что Украина самостоятельно это не сделает все, поэтому необходима помощь международных партнеров.

Напомним, во время массированной атаки россиян 1 января под удар попал музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на окраине Львова. В результате атаки дронов-камикадзе в музее вспыхнул большой пожар. Огонь охватил практически все здание. Кроме того, враг попал в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

По данным МКИП, Россия за период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушила или повредила 835 объектов культурного наследия Украины.

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Министерство культуры
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