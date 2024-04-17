В Киеве смогут снести "Арку дружбы народов". Минкульт принял важное решение

Министерство культуры и информационной политики издало приказ о том, что бывшая "Арка дружбы народов" больше не является недвижимым памятником истории.

Согласно решению, "монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован".

Арка была установлена в Киеве в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года. Она является примером символики русской имперской политики.

16 мая 2022 Киевский городской совет переименовал "Арку дружбы народов" в "Арку Свободы украинского народа".

"Монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом отмечается в профессиональном заключении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики", - сказано в сообщении.

Также в заключении указано, что воплощенный в монументе миф о "воссоединении" двух "братских" народов не отвечает историческим реалиям. Данный миф является частью информационно-пропагандистской кампании Кремля, чтобы сформировать у украинцев искаженные представления о якобы "исторической безгосударственности" украинского народа как "обломке" "разделенного русского народа", "искусстве" Украины как государства.

Попытки декоммунизации "Арки дружбы народов" в Киеве

Напомним, что в апреле 2022 года мэр Киева Виталий Кличко заявил о демонтаже скульптуры двух рабочих, которая была установлена возле "Арки дружбы народов". Во время демонтажа у одной из фигур, символизировавшей россиянина, отвалилась голова

В начале апреля этого года власти столицы заявили, что не планируют сносить Арку из-за того, что они являются памятником истории местного значения. Закон запрещает их сносить, изменять или переносить.

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