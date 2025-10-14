ua en ru
В Украине начали блокировать спам-звонки: как пожаловаться на нарушителей

Украина, Вторник 14 октября 2025 09:32
В Украине начали блокировать спам-звонки: как пожаловаться на нарушителей Фото: Заблокировать спамеров можно через мобильных операторов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Vodafone, Kyivstar и Lifecell начали блокировать спам-звонки. Украинцы теперь могут самостоятельно сообщать о нарушителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила, которые позволяют мобильным операторам блокировать номера, с которых идут спам-звонки. Уже за первые дни действия постановления правительства заблокированы тысячи таких номеров.

Как это работает

Спам-звонки - это рекламные вызовы без согласия пользователя, когда компании звонят, чтобы продвигать свои товары или услуги.

Теперь каждый украинец может помочь в борьбе с этим явлением и сообщить о спаме непосредственно своему оператору, сообщил чиновник.

Куда обращаться

Мобильные операторы уже запустили сервисы для жалоб на спам:

  • Vodafone: через приложение My Vodafone или по номерам 111, 0 800 400 111 (в Украине) и +38 050 400 111 (в роуминге);
  • Kyivstar: через Мой Kyivstar или по номерам 466, 0 800 300 466 (в Украине) и 105466#(в роуминге);
  • Lifecell: через Мой Lifecell или по номерам 5433, 0 800 20 5433 (в Украине) и +38 063 5433 111 (в роуминге).

Дополнительные способы

Также украинцы могут оставить жалобу на правительственную горячую линию 1545 или подать обращение онлайн на сайте НКЭК.

Минцифры призывает пользователей активно сообщать о спаме, чтобы помочь операторам эффективнее блокировать нарушителей.

Напомним, телефонные операторы в Украине получили инструменты для борьбы со спам-вызовами. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 июня 2025 г. № 761 об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Также операторов мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения.

