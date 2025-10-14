В Україні почали блокувати спам-дзвінки: як поскаржитися на порушників

Vodafone, Kyivstar і Lifecell почали блокувати спам-дзвінки. Українці тепер можуть самостійно повідомляти про порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram .

За його словами, з 2 жовтня в Україні набули чинності нові правила, які дозволяють мобільним операторам блокувати номери, з яких здійснюють спам-дзвінки. Уже за перші дні дії постанови уряду заблоковано тисячі таких номерів.

Як це працює

Спам-дзвінки - це рекламні виклики без згоди користувача, коли компанії телефонують, щоб просувати свої товари або послуги.

Тепер кожен українець може допомогти у боротьбі з цим явищем і повідомити про спам безпосередньо своєму оператору, повідомив чиновник.

Куди звертатися

Мобільні оператори вже запустили сервіси для скарг на спам:

Vodafone: через застосунок My Vodafone або за номерами 111, 0 800 400 111 (в Україні) та +38 050 400 111 (у роумінгу);

через застосунок My Vodafone або за номерами 111, 0 800 400 111 (в Україні) та +38 050 400 111 (у роумінгу); Kyivstar: через Мій Kyivstar або за номерами 466, 0 800 300 466 (в Україні) та 105466# (у роумінгу);

через Мій Kyivstar або за номерами 466, 0 800 300 466 (в Україні) та 105466# (у роумінгу); Lifecell: через Мій Lifecell або за номерами 5433, 0 800 20 5433 (в Україні) та +38 063 5433 111 (у роумінгу).

Додаткові способи

Також українці можуть залишити скаргу на урядову гарячу лінію 1545 або подати звернення онлайн на сайті НКЕК .

Мінцифри закликає користувачів активно повідомляти про спам, щоб допомогти операторам ефективніше блокувати порушників.