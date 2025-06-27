ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине будут блокировать спам и телефонные звонки мошенников: как это будет работать

Украина, Пятница 27 июня 2025 11:59
UA EN RU
В Украине будут блокировать спам и телефонные звонки мошенников: как это будет работать Фото: Телефонный спам и рекламу в Украине запретят (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Телефонные операторы в Украине получили инструменты для борьбы со спам-вызовами. Скоро они будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки.

Об этом заявил первый министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

По его словам, это предусмотрено постановлением правительства от 25 июня 2025 г. № 761 об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

"Эти изменения будут вводить постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки", - сказал он.

Как будут блокировать спам

Федоров заявил, что бизнес должен заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, с которых может звонить. Если нет - вызовы с этих номеров могут быть заблокированы автоматически.

"Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка", - пояснил министр.

Федоров сообщил, что также меняются другие правила:

  • В личном кабинете пользователя можно будет не только просмотреть все свои расходы, но и отключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору.
  • Отныне скорость интернета должна быть прописана в соглашении. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а предоставляет 40 - это уже нарушение договора. "И если реальная скорость ниже - можете подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд", - посоветовал министр.
  • Поддержка для украинцев в зоне боевых действий. Пользователи не потеряют связи из-за неуплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокировать за неуплату. К тому же при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

Напомним, операторов мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения.

В этом году НКЭК утвердила Порядок развертывания маломощных базовых станций для покрытия небольшой территории. Такое радиооборудование может быть установлено в помещении или на открытом воздухе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобильный трафик
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу