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В Украине будут по-новому определять критичность предприятий при бронировании работников

19:20 16.07.2026 Чт
2 мин
Новый орган получил особые полномочия
aimg Сергей Козачук
Фото: в Украине будет действовать новый правительственный центр бронирования военнообязанных (Getty Images)

В Украине появился новый орган, координирующий бронирование военнообязанных и помогающий определять критически важные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Зачем создали новый орган

Кабинет министров принял постановление об образовании Координационного центра по вопросам бронирования на период мобилизации и военное время.

Он будет действовать как временный консультативно-совещательный орган при правительстве. Главная задача нового центра - координировать работу государственных органов и оперативно находить решения для проблемных ситуаций, возникающих при бронировании работников.

Определение критической важности бизнеса

Отдельным направлением работы центра станет рассмотрение предложений по признанию предприятий, учреждений и организаций критически важным.

Речь идет о компаниях, которые обеспечивают:

  • работу и стабильность экономики
  • жизнедеятельность населения
  • потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований

Государственные органы будут обязаны учитывать рекомендации Координационного центра, когда будут принимать решение о предоставлении бизнесу статуса критически важного.

Вакансии с бронированием и новые правила

Напомним, в Украине стремительно растет популярность предложений работы, гарантирующих защиту от призыва. В частности, за последний год количество вакансий с возможностью бронирования от мобилизации на платформе OLX Работа увеличилось на 25%.

Вместе с этим существенно возрос и отзыв со стороны поисковиков - количество отправленных резюме на такие объявления увеличилось на 28%, а медианная зарплата по этим вакансиям уже превышает 35 тысяч гривен.

В то же время, в стране существенно усилили контроль за предоставлением такого статуса.

Ранее мы подробно рассказывали о новых правилах бронирования работников критически важных предприятий, а также о том, кого именно коснутся масштабные проверки и что работодателям необходимо сделать до 10 августа.

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