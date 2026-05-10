В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко

Ремонт дорог в Украине

Напомним, ранее в этом году дорожные службы начали масштабное восстановление автодорог, которые подверглись критическим разрушениям в течение зимнего периода. Приоритетными объектами для восстановления стали ключевые международные магистрали и оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев - Чоп и Киев - Одесса.

В марте 2026 года стало известно, что Украина привлечет 230 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на развитие и восстановление дорожной инфраструктуры. Соответствующее финансовое соглашение ратифицировала Верховная Рада, закрепив статус международных маршрутов как первоочередных для финансирования.

Уже в начале мая появились сообщения о том, что Украина досрочно завершила ремонтные работы на основных международных трассах. Несмотря на сложные условия, специалистам удалось выполнить план с опережением графика, подготовив инфраструктуру к летнему сезону раньше установленного дедлайна 1 июня.