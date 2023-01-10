В Украине планируют разработать Социальный кодекс: Шмыгаль раскрыл детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека", - отметил Шмыгаль.

При этом он не раскрыл более детальных подробностей о том, когда именно начнется разработка такого Социального кодекса.