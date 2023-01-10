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В Украине планируют разработать Социальный кодекс: Шмыгаль раскрыл детали

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Киев, Вторник 10 января 2023 17:11
В Украине планируют разработать Социальный кодекс: Шмыгаль раскрыл детали Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Украины намерено разработать и способствовать утверждению Социального кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека", - отметил Шмыгаль.

При этом он не раскрыл более детальных подробностей о том, когда именно начнется разработка такого Социального кодекса.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну.

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Денис Шмыгаль
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