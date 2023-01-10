В Україні планують розробити Соціальний кодекс: Шмигаль розкрив деталі

Уряд України має намір розробити та сприяти затвердженню Соціального кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Є амбіції розробити та сприяти прийняттю Соціального кодексу України. Він включатиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - зазначив Шмигаль. При цьому він не розкрив більш детальних подробиць про те, коли саме розпочнеться розробка такого Соціального кодексу.