Шмигаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на последнее в этом году заседание правительства .

Как отметил на заседании премьер, несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.

"Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023 году", - сказал Шмыгаль.