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Шмигаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 18:38
Шмигаль анонсировал индексацию пенсий в 2023 году Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на последнее в этом году заседание правительства .

Как отметил на заседании премьер, несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.

"Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023 году", - сказал Шмыгаль.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина отмечал, что индексация пенсий может произойти в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на индексацию пенсий выделят почти 40 млрд гривен.

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Денис Шмыгаль Индексация зарплат и пенсий Пенсия в Украине
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