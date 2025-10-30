Украина перешла на аварийные отключения света после ударов РФ по энергетике

Из-за российского комбинированного удара в ночь на 30 октября в Украине начали вводить аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго " и "Минэнерго".
Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки России по энергетической инфраструктуре в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Как сообщили в энергетическом ведомстве, восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в сообщении.
Украинцев призвали следить за обновлениями на страницах облэнерго своего региона, где публикуют актуальную информацию о графиках отключений и ходе восстановления.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что российские войска снова совершили масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины
"Как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба", - заявила министр.
По ее словам, специалисты отрасли уже готовятся к работам в пострадавших регионах. Гринчук поблагодарила энергетиков и спасателей, которые продолжают работать во время обстрелов.
"Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах. Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнула она.
В ведомстве призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Прошлой ночью российские войска снова нанесли масштабный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Для атаки оккупанты применили ударные дроны типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты.
Кроме того, Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К и запустила гиперзвуковую ракету "Кинжал".
В результате обстрела на Николаевщине зафиксировано обесточивание - пассажирские поезда в регионе курсируют с задержками.
Мощные взрывы прогремели также в Запорожье и Днепре, которые враг атаковал баллистическими ракетами. По данным мониторинговых ресурсов, только за 10 минут по Запорожью прилетело по меньшей мере четыре ракеты.
