В Ивано-Франковске раздавались взрывы: в городе перебои со светом

Украина, Четверг 30 октября 2025 05:50
В Ивано-Франковске раздавались взрывы: в городе перебои со светом Иллюстративное фото: в Ивано-Франковске раздавались взрывы (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на четверг, 30 октября, нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Взрывы раздавались в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Руслана Марцинкива.

"Работает ПВО! Будем внимательны", - написал он.

Незадолго до этого Воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет в направлении города. Более того, почти сразу после взрывов местные группы начали писать о перебоях с энергоснабжением в Ивано-Франковске.

Впоследствии Марцинкив подтвердил это.

"Могут быть перебои со светом! Под ударами энергетическая инфраструктура страны", - написал он.

По состоянию на 05:50 о повреждениях или пострадавших не сообщалось.

Массированный обстрел 30 октября

Напомним, этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Враг использовал ударные дроны типа "Шахед", крылатые ракеты и баллистику.

Также Россия подняла в небо МиГ-31К и осуществила пуски гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Известно, что в результате вражеского обстрела есть обесточивание на Николаевщине пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками.

Кроме этого в Запорожье и Днепре прозвучали мощные взрывы - враг атаковал города под баллистикой.

По данным мониторинговых каналов, на город за 10 минут прилетело не менее 4 ракет. Кроме того, глава ОВА подтвердил атаку, отметив, что враг атаковал инфраструктурный объект.

