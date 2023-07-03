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В Украине повысили тарифы на воду, а Киев посетил премьер Испании: новости за выходные

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В Украине повысили тарифы на воду, в связи с чем произошел скандал. А Киев с рабочим визитом посетил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Детальнее о том, что произошло на выходных, 1 и 2 июля, - в материале РБК-Украина .

Война в Украине

  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия сейчас не наносит массовых ударов и, вероятно, накапливает ракеты. Враг может использовать их для "каких-то коварных намерений".
  • По данным британской разведки, ВСУ пытаются закрепиться на восточном берегу Херсонской области.
  • Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым, достижение успеха займет много времени.
  • Британская разведка считает, что причиной отмены международного авиашоу MAKS в РФ стала угроза атак беспилотников и международная изоляция из-за войны против Украины.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ имеют небольшое продвижение войск. Бойцы имеют частные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. В частности, Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской районных администраций.

Грузинская авиакомпания и не только. Зеленский ввел в действие санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

В Украине официально закончился карантин из-за COVID-19

1 июля в Украине приостановил свое действие карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Он длился более трех лет - 1193 дня. Теперь COVID-19 будет частью случаев гриппа и ОРВИ, регистрируемых каждый год в осенне-зимний период.

Тариф на воду в Украине увеличили

С 1 июля украинцам придется больше платить за воду. НКРЭКУ установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Суммы в квитанциях вырастут в среднем на треть.

Однако НКРЭКУ не согласовало повышение тарифов на воду с правительством. Поэтому премьер Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ относительно возможности пересмотра решений.

К тому же Зеленский заявил, что считает решение НКРЭКУ по повышению тарифов на водоснабжение позорным и не профессиональным.

В Киев приехал премьер Испании Педро Санчес

Выступая в Верховной раде Санчес объявил, что Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро.

Также испанский премьер заявил, что Мадрид предоставит Украине дополнительные танки Leopard и бронетранспортеры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не пойдет на компромиссы относительно своей территориальной целостности ради членства в НАТО.

США рассматривают возможность поставок Украине кассетных боеприпасов

Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что США думают о предоставлении Украине кассетных боеприпасов "в течение длительного времени".

Украина и Словакия договорились о совместной разработке 155-мм гаубицы

Целью сотрудничества является адаптация самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям, а также интеграция технических решений от украинских партнеров.

Со словацкой стороны партнером выступает государственная компания Konstrukta Defence, с украинской - Краматорский завод тяжелого станкостроения, производящий собственные гаубицы.

Бразилия расследует, не использует ли Россия страну как инкубатор для агентов, - WSJ

По данным издания, в странах Европы за последнее время зарегистрировано по меньшей мере три случая задержания российских шпионов с паспортом Бразилии.

В России миссия Ватикана не обсуждала мирный план по Украине, - представитель Папы Римского

Представитель Папы Римского кардинал Маттео Зуппи заявил, что его миссия в Москву по поводу войны в Украине была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включала обсуждение мирного плана.

Берлин и Варшава не могут договориться, где открыть центр для ремонта Leopard, - Spiegel

Договоренность об открытии центра была озвучена еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.

По словам источников по оборонной промышленности, проект открытия центра не достиг ни одного прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия.

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