В Украине повысили тарифы на воду, а Киев посетил премьер Испании: новости за выходные

В Украине повысили тарифы на воду, в связи с чем произошел скандал. А Киев с рабочим визитом посетил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Детальнее о том, что произошло на выходных, 1 и 2 июля, - в материале РБК-Украина .
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. В частности, Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской районных администраций.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.
1 июля в Украине приостановил свое действие карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Он длился более трех лет - 1193 дня. Теперь COVID-19 будет частью случаев гриппа и ОРВИ, регистрируемых каждый год в осенне-зимний период.
С 1 июля украинцам придется больше платить за воду. НКРЭКУ установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Суммы в квитанциях вырастут в среднем на треть.
Однако НКРЭКУ не согласовало повышение тарифов на воду с правительством. Поэтому премьер Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ относительно возможности пересмотра решений.
К тому же Зеленский заявил, что считает решение НКРЭКУ по повышению тарифов на водоснабжение позорным и не профессиональным.
Выступая в Верховной раде Санчес объявил, что Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро.
Также испанский премьер заявил, что Мадрид предоставит Украине дополнительные танки Leopard и бронетранспортеры.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не пойдет на компромиссы относительно своей территориальной целостности ради членства в НАТО.
Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что США думают о предоставлении Украине кассетных боеприпасов "в течение длительного времени".
Целью сотрудничества является адаптация самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям, а также интеграция технических решений от украинских партнеров.
Со словацкой стороны партнером выступает государственная компания Konstrukta Defence, с украинской - Краматорский завод тяжелого станкостроения, производящий собственные гаубицы.
По данным издания, в странах Европы за последнее время зарегистрировано по меньшей мере три случая задержания российских шпионов с паспортом Бразилии.
Представитель Папы Римского кардинал Маттео Зуппи заявил, что его миссия в Москву по поводу войны в Украине была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включала обсуждение мирного плана.
Договоренность об открытии центра была озвучена еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.
По словам источников по оборонной промышленности, проект открытия центра не достиг ни одного прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия.
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