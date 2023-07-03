В Украине повысили тарифы на воду, а Киев посетил премьер Испании: новости за выходные

Война в Украине

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия сейчас не наносит массовых ударов и, вероятно, накапливает ракеты. Враг может использовать их для "каких-то коварных намерений".

По данным британской разведки, ВСУ пытаются закрепиться на восточном берегу Херсонской области.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ будет очень тяжелым, достижение успеха займет много времени.

Британская разведка считает, что причиной отмены международного авиашоу MAKS в РФ стала угроза атак беспилотников и международная изоляция из-за войны против Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ имеют небольшое продвижение войск. Бойцы имеют частные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. В частности, Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской районных администраций.

Грузинская авиакомпания и не только. Зеленский ввел в действие санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

В Украине официально закончился карантин из-за COVID-19

1 июля в Украине приостановил свое действие карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Он длился более трех лет - 1193 дня. Теперь COVID-19 будет частью случаев гриппа и ОРВИ, регистрируемых каждый год в осенне-зимний период.

Тариф на воду в Украине увеличили

С 1 июля украинцам придется больше платить за воду. НКРЭКУ установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Суммы в квитанциях вырастут в среднем на треть.

Однако НКРЭКУ не согласовало повышение тарифов на воду с правительством. Поэтому премьер Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ относительно возможности пересмотра решений.

К тому же Зеленский заявил, что считает решение НКРЭКУ по повышению тарифов на водоснабжение позорным и не профессиональным.

В Киев приехал премьер Испании Педро Санчес

Выступая в Верховной раде Санчес объявил, что Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро.

Также испанский премьер заявил, что Мадрид предоставит Украине дополнительные танки Leopard и бронетранспортеры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не пойдет на компромиссы относительно своей территориальной целостности ради членства в НАТО.

США рассматривают возможность поставок Украине кассетных боеприпасов

Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что США думают о предоставлении Украине кассетных боеприпасов "в течение длительного времени".

Украина и Словакия договорились о совместной разработке 155-мм гаубицы

Целью сотрудничества является адаптация самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям, а также интеграция технических решений от украинских партнеров.

Со словацкой стороны партнером выступает государственная компания Konstrukta Defence, с украинской - Краматорский завод тяжелого станкостроения, производящий собственные гаубицы.

Бразилия расследует, не использует ли Россия страну как инкубатор для агентов, - WSJ

По данным издания, в странах Европы за последнее время зарегистрировано по меньшей мере три случая задержания российских шпионов с паспортом Бразилии.

В России миссия Ватикана не обсуждала мирный план по Украине, - представитель Папы Римского

Представитель Папы Римского кардинал Маттео Зуппи заявил, что его миссия в Москву по поводу войны в Украине была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включала обсуждение мирного плана.

Берлин и Варшава не могут договориться, где открыть центр для ремонта Leopard, - Spiegel

Договоренность об открытии центра была озвучена еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.

По словам источников по оборонной промышленности, проект открытия центра не достиг ни одного прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия.