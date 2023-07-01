Зеленский поручил правительству решить проблему с повышением тарифов на воду

Президент Владимир Зеленский считает, что решение НКРЭКУ относительно повышения тарифов на водоснабжение является позорным и не профессиональным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", - заявил президент.

По его словам, он уже поручил правительству представить варианты решения данного вопроса.

Тарифы на воду

Ранее РБК-Украина сообщало, что тарифы на воду планировали поднять еще в начале июня. Однако тогда повышение было отложено в связи с тем, что первоначально новые тарифы на воду необходимо было просчитать для бизнеса.

Также Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 гривны за кВт-ч. Решение продиктовано подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду и дорогостоящим ремонтом после российских атак.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это минимальный тариф, который позволит сберечь энергетическую систему.

При этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что НКРЭКУ приняло решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод не посоветовавшись с правительством.

О том, на сколько вырастут платежки читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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