Решения не приемлемы. Шмыгаль сделал заявление относительно тарифов на воду от НКРЭКУ

НКРЭКУ приняла решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, не посоветовавшись с правительством.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Решения не приемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование", - заявил премьер.

Он отметил, что правительство сейчас делает все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость.

"Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем, кто в них нуждается. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. В то время как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой правительства", - написал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что поручил министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

Напомним, с 1 июля украинцам придется больше платить за воду. НКРЭКУ установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Суммы в квитанциях вырастут в среднем на треть.

Ранее РБК-Украина сообщало, что тарифы на воду планировали поднять еще в начале июня. Однако тогда повышение было отложено в связи с тем, что первоначально новые тарифы на воду необходимо было просчитать для бизнеса.

Также Кабинет министров Украины поднял тариф на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 гривны за кВт-ч. Решение продиктовано подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду и дорогостоящим ремонтом после российских атак.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это минимальный тариф, который позволит сберечь энергетическую систему.

О том, на сколько вырастут платежки читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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