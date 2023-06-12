В Украине перенесли празднование Дня победы над нацизмом. Зеленский подписал закон

Так, сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому будут чтить память павших во Второй мировой войне 8 мая.

Почему празднование Дня победы перенесли

8 мая 1945 года капитулировала нацистская Германия. Именно в этот день отмечают победу над нацизмом по всей Европе и цивилизованном демократическом мире.

Отметим, что перенести празднование Дня памяти и победы над нацизмом предложил Зеленский.

Что будут отмечать 9 мая

Президент Украины предложил установить перенести праздноваться Дню Европы, которое раньше отмечали в третью субботу мая, на 9 мая, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС.

Так, в 2023 году Украина впервые отметила этот день вместе со странами ЕС. На празднование в Киев даже приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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