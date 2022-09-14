Силовики прийшли з обшуками на Львівську митницю: у чому причина
На Львівській митниці пройшли обшуки у справі про незаконне "нульове" розмитнення автомобілів після скасування пільгового режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
У рамках відкритого ДБР провадження обшуки пройшли на території митного поста, а також у приміщеннях колишнього керівника Львівської митниці та його заступників.
"З 1 липня 2022 року Верховна рада скасувала своє рішення про звільнення від митних платежів ввезених в країну транспортних засобів, однак працівники одного з митних постів Львівської митниці цього "не помітили". За оперативними даними, вони ще майже тиждень в липні оформляли ввезені автомобілі за нульовою ставкою", - розповіли у відомстві.
Користуючись схемою зацікавленим особам вдалося завезти в Україну без сплати мит понад 60 транспортних засобів, через що до бюджету не надійшли мільйони гривень митних платежів, зазначили в Бюро.
В ході обшуків силовики вилучили копії документів, чорні записи, мобільні телефони та готівку.
Як відомо, з 1 липня в Україну повернулися мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари. У тому числі йдеться про ввезення автомобілів громадянами.
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