Силовики прийшли з обшуками на Львівську митницю: у чому причина

На Львівській митниці пройшли обшуки у справі про незаконне "нульове" розмитнення автомобілів після скасування пільгового режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

У рамках відкритого ДБР провадження обшуки пройшли на території митного поста, а також у приміщеннях колишнього керівника Львівської митниці та його заступників.

"З 1 липня 2022 року Верховна рада скасувала своє рішення про звільнення від митних платежів ввезених в країну транспортних засобів, однак працівники одного з митних постів Львівської митниці цього "не помітили". За оперативними даними, вони ще майже тиждень в липні оформляли ввезені автомобілі за нульовою ставкою", - розповіли у відомстві.

Користуючись схемою зацікавленим особам вдалося завезти в Україну без сплати мит понад 60 транспортних засобів, через що до бюджету не надійшли мільйони гривень митних платежів, зазначили в Бюро.

В ході обшуків силовики вилучили копії документів, чорні записи, мобільні телефони та готівку.