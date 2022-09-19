Ексглаву Держспецзв'язку підозрюють у незаконному нарахуванні премій

Проти колишнього очільника Державної служби спеціального зв’язку відкрили кримінальну справу за перевищені службових повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

За даними слідства, генерал-лейтенант упродовж 2018-2019 років незаконно нарахував собі та наближеним до нього особам премії та інші заохочувальні виплати. Ексчиновник робив це усупереч чинному законодавству та без погодження із Кабміном.

Проти нього відкрили справу за ч. 3 ст. 426 КК України. Фігуранту уже оголосили підозру.

Колишньому голові Держспецзв'язку загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років. Слідство триває.