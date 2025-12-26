ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина получила от Швеции десятки миллионов евро на укрепление энергосистемы

Украина, Пятница 26 декабря 2025 17:17
UA EN RU
Украина получила от Швеции десятки миллионов евро на укрепление энергосистемы Фото: Швеция передала средства на восстановление поврежденной обстрелами энергосистемы Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Шведское агентство по международному развитию (SIDA) перечислило Фонду поддержки энергетики Украины 63,82 млн евро. Таким образом общий размер помощи от Швеции составляет 203,08 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго в Telegram.

Из этой суммы 44,68 млн евро было перечислено на специальный счет для обеспечения ядерной безопасности.

Минэнерго отметило, что финпомощь Швеции позволила приобрести оборудование для проекта по развитию распределенной генерации. Речь идет об одном из самых энергодефицитных регионов Украины.

"Также за средства SIDA закуплено важное оборудование для НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей", - говорится в заявлении.

Заместитель Министра энергетики Роман Андарак отметил важность вклада шведских партнеров в энергетическую устойчивость Украины.

"Благодаря этой поддержке мы не только восстанавливаем разрушенное врагом, но и вводим в эксплуатацию новые генерирующие мощности", - сказал он.

По состоянию на четверг, 25 декабря, общий объем грантовых средств в Фонде превысил 1,521 млрд евро. Эти деньги идут исключительно на приобретение спецоборудования и запчастей, необходимых для ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Напомним, Швеция уже в ближайшее время собирается объявить новый пакет помощи для Украины в сфере противовоздушной обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Минэнерго
Новости
Воскресенье, Флорида. Зеленский назвал темы встречи с Трампом, территории в списке
Воскресенье, Флорида. Зеленский назвал темы встречи с Трампом, территории в списке
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну