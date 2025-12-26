Украина получила от Швеции десятки миллионов евро на укрепление энергосистемы

Шведское агентство по международному развитию (SIDA) перечислило Фонду поддержки энергетики Украины 63,82 млн евро. Таким образом общий размер помощи от Швеции составляет 203,08 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго в Telegram .

Из этой суммы 44,68 млн евро было перечислено на специальный счет для обеспечения ядерной безопасности.

Минэнерго отметило, что финпомощь Швеции позволила приобрести оборудование для проекта по развитию распределенной генерации. Речь идет об одном из самых энергодефицитных регионов Украины.

"Также за средства SIDA закуплено важное оборудование для НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей", - говорится в заявлении.

Заместитель Министра энергетики Роман Андарак отметил важность вклада шведских партнеров в энергетическую устойчивость Украины.

"Благодаря этой поддержке мы не только восстанавливаем разрушенное врагом, но и вводим в эксплуатацию новые генерирующие мощности", - сказал он.

По состоянию на четверг, 25 декабря, общий объем грантовых средств в Фонде превысил 1,521 млрд евро. Эти деньги идут исключительно на приобретение спецоборудования и запчастей, необходимых для ликвидации последствий вражеских обстрелов.