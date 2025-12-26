ua en ru
Україна отримала від Швеції десятки мільйонів євро на зміцнення енергосистеми

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 17:17
Україна отримала від Швеції десятки мільйонів євро на зміцнення енергосистеми Фото: Швеція передала кошти на відновлення пошкодженої обстрілами енергосистеми України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) переказало Фонду підтримки енергетики України 63,82 млн євро. Таким чином загальний розмір допомоги від Швеції становить 203,08 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго в Telegram.

З цієї суми 44,68 млн євро було перераховано на спеціальний рахунок для забезпечення ядерної безпеки.

Міненерго зазначило, що фіндопомога Швеції дозволила придбати обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації. Йдеться про один з найбільш енергодефіцитних регіонів України.

"Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК "Укренерго" й операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей", - йдеться у заяві.

Заступник Міністра енергетики Роман Андарак наголосив на важливості внеску шведських партнерів в енергетичну стійкість України.

"Завдяки цій підтримці ми не тільки відбудовуємо зруйноване ворогом, але й вводимо в експлуатацію нові генеруючі потужності", - сказав він.

Станом на четвер, 25 грудня, загальний обсяг грантових коштів у Фонді перевищив 1,521 млрд євро. Ці гроші йдуть виключно на придбання спецобладнання та запчастин, необхідних для ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, Швеція вже найближчим часом збирається оголосити новий пакет допомоги для України у сфері протиповітряної оборони.

