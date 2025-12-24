Швеция готовит пакет поддержки Украины в сфере ПВО, - Шмыгаль
Швеция уже в ближайшее время планирует объявить новый пакет помощи для Украины в сфере противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля в X.
"Швеция в ближайшее время планирует объявить новый пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Спасибо за эту помощь, которая спасает жизни украинцев", - отметил он.
Кроме того, Шмыгаль обсудил со своим шведским коллегой Полом Йонсоном прогресс в вопросе поставки самолетов Gripen. По словам министра, продолжается подготовка к старту тренировки украинских пилотов и технического персонала.
"Проинформировал коллегу о массированной воздушной атаке России в ночь на вторник. Самолеты F-16 уничтожили подавляющее большинство из 35 вражеских крылатых ракет. Отметил весомый вклад Швеции в усиление наших авиационных возможностей", - добавил Шмыгаль.
Противовоздушная оборона Украины
Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о том, что в Украине есть дефицит некоторых ракет к системам противовоздушной обороны. Он призвал Евросоюз или предоставить это вооружение, или дать деньги на его приобретение.
По словам Зеленского, Украина работает над усилением своей ПВО, но все зависит от технических возможностей специалистов. Он подчеркнул, что страна близко к соответствующим результатам.
Кроме того, украинский президент отметил, что Украина пока не имеет возможности собственными силами производить ракеты для западных систем противовоздушной обороны. Он пояснил, что причина заключается в отсутствии лицензий.
РБК-Украина также писало, что недавно Германия передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot, а также уже девятый комплекс ПВО Iris-T.